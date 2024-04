Impariamo a curare il nostro giardino. I consigli del fitopatologo Montermini

Dopo 5 partecipati incontri in cui si è esplorato il mondo dei giardini, delle api e della biodiversità, oggi alle 17, nella sala degli Artisti della Biblioteca Panizzi, arriva il fitopatologo Anselmo Montermini che racconterà come prenderci cura dei nostri giardini. La gestione della difesa delle piante presenti in ogni giardino è cosa semplice, se il giardino è stato pensato e progettato nel modo corretto, ma diventa complessa se il giardino è stato creato senza un corretto esame dell’ambiente e del contesto nel quale si trova. Nell’incontro si cercherà di affrontate tutte le problematiche legate alla stagionalità, all’orologio biologico delle piante e all’incuria dell’uomo. L’incontro sarà accompagnato da alcuni consigli di lettura a tema giardino e biodiversità, ingresso libero.

Lara Maria Ferrari