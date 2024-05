Impiegato amministrativo per 20 ore settimanali

Azienda artigiana di impianti elettrici industriali in Reggiolo (RE) ricerca impiegato/a amministrativo/a contabile 20 h settimanali per mansioni di fatturazione elettronica, registrazioni prima nota fino alle registrazioni di chiusura, pagamento F24, gestione banche con Home Banking (pagamenti e inserimento SBF), ordini materiali, preventivi, compilazione, DDT, consuntivi lavori. Indispensabile l’esperienza e l’autonomia nelle mansioni (trattasi di impiegato/a unica/o). Orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 (20 ore settimanali), Proposto inserimento con contratto a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica e credo religioso a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Luogo di lavoro: Reggiolo (RE). Scadenza 10/05/2024.