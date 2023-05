Imprenditoria in lutto Addio a Giorgio Morini Si è spento a 83 anni

Il mondo imprenditoriale reggiano in lutto per la scomparsa di Giorgio Morini, 83 anni. Era il suocero di Claudio Ognibene, alla guida della Ognibene Power di Bagnolo, storica impresa reggiana. In lutto la moglie Gianna Franca, la figlia Emanuela con il genero Claudio, i nipoti Irene, Matteo e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono domani, martedì 30 maggio, partendo alle 9,30 dall’obitorio del Santa Maria Nuova di Reggio per raggiungere il viale del cimitero di Rivalta e proseguendo a piedi fino all’ingresso. Al termine di una breve sosta di commiato, il feretro sarà poi trasferito per la cremazione, con le ceneri successivamente tumulate nella tomba di famiglia, al cimitero cittadino di Rivalta.