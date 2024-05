Imprese giovanili in calo

Sono 4.128 le imprese giovanili attive a Reggio; il dato, riferito al 31 dicembre scorso, emerge dalle analisi dell’Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia, che evidenziano anche una tendenza alla flessione, con un -1,1% rispetto al 2022. L’incidenza delle imprese guidate da giovani under 35 è pari all’8,5% sul totale delle imprese attive in provincia, dato superiore a quello regionale (7,6%) e lievemente inferiore a quello nazionale (8,8%). La collocazione all’interno dei diversi comparti produttivi evidenza una rilevante presenza delle aziende giovanili nel settore delle costruzioni, con 1.151 unità attive (-0,4% in un anno), vale a dire il 27,9% del totale imprese giovanili con sede a Reggio Emilia e provincia e una quota del 10,4% sul totale delle imprese attive nel comparto.

Seguono le realtà inserite nel commercio, con una quota pari al 22,4% sul totale delle imprese giovanili e 926 imprese attive; anche in questo caso la quota detenuta dalle aziende guidate da giovani è superiore alla media, ed è pari al 9,6%. Rilevante, poi, anche la presenza di imprese giovanili nel settore dei servizi alle imprese (719 attive), che però mostrano un calo del 2,7% rispetto al 2022. Chiudono la graduatoria i servizi alla persona, con 359 imprese giovanili attive e un -0,3% rispetto all’anno precedente.

Nell’analisi delle imprese giovanili attive per natura giuridica si evidenzia come il 79,9% si costituisca come impresa individuale, il 15,6% come società di capitali ed il 4,0% come società di persone.