In corso Mazzini spunta una caserma dei carabinieri

Cambiano alcuni scorci del centro storico di Correggio per poter ambientare gli spazi alle necessità della serie tv "Estranei", diretta da Cosimo Alemà e prodotta da Eagle Original Content, destinata a Raidue. In corso Mazzini alcuni locali sono stati trasformati in una vecchia caserma dei carabinieri con adiacente bar. E’ qui che saranno girate diverse scene della serie tv. Intanto, fino al 18 maggio, alcune vaste aree di piazza San Quirino e piazza Conciapelli restano occupate dai camion dello staff della produzione, con una modifica temporanea della disponibilità dei parcheggi abituali. In questi giorni si sono svolti anche provini, tra Correggio e Novellara, per poter selezionare personaggi per ricoprire alcuni ruoli di comparse e per l’impiego in piccoli ruoli recitativi.