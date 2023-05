In farmacia una seduta di make-up individuale per le pazienti del Core

Attraverso una importante collaborazione, la Fondazione Grade Onlus e Andos Odv Comitato di Reggio Emilia hanno attivato un nuovo, interessante servizio gratuito per i pazienti onco-ematologici. Il visagista della Farmacia di Baragalla - LAB223, del dottor Stefano Bertolani, sarà a disposizione ogni mercoledì e venerdì per una seduta individuale di make-up correttivo riservato a pazienti del Core.

"Si tratta di un servizio importante che riprende e rilancia quello che una volta era il nostro “Progetto trucco” – spiega la direttrice del Grade, Valeria Alberti – una modalità concreta per stare accanto a tutti i pazienti e dare loro una mano per vivere la quotidianità nel miglior modo possibile. Prendendosi cura di sé, fisicamente e di conseguenza anche emotivamente. Il visagista potrà non solo truccare ma anche insegnare a truccare, così come dare consigli sul miglior modo di idratare la pelle, dando suggerimenti sui prodotti più adatti, così come su quelli da evitare. La prenotazione è obbligatoria: è possibile richiederla, o ricevere informazioni telefonando al Grade al numero 0522 295059, oppure scrivendo a info[email protected]