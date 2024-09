In fiamme un furgone a Pieve

L’allarme è scattato quando si è visto salire una colonna di fumo nero dal parcheggio nell’area antistante alcuni esercizi commerciali, tra cui un’autofficina, affacciata sulla trafficata via Sacco e Vanzetti, a Pieve di Guastalla, non distante dal centro commerciale "Guastalla 2" e da una stazione di servizio. Immediata la mobilitazione dei vigili del fuoco, giunti dalla vicina caserma di via Allende.

Si trattava di un furgone Peugeot Boxer che era in preda alle fiamme, mentre si trovava nel pubblico parcheggio. È accaduto verso le 15. I meccanici dell’officina hanno tentato di domare il rogo con gli estintori, ma solo l’intervento della squadra del 115 ha riportato la situazione in sicurezza. Il furgone era stato affidato all’officina per eseguire il tagliando. Le cause dell’incendio risultano accidentali, forse per un corto circuito elettrico, favorito pure dalle alte temperature presenti anche nella giornata di ieri.

Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti.