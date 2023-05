In gara il ’corto’ della Lepido

Anche Reggio sarà presente a Jesolo, il 26 e 27 maggio prossimi, per il Festival Televisivo Internazionale Ciak Junior, un appuntamento storico dedicato ai cortometraggi scritti e interpretati da adolescenti, in un format ideato da Sergio e Francesco Manfio che va in onda su Canale 5.

Sono trascorse ben 31 edizioni dalla nascita di questo progetto che dà voce ai pensieri, alle speranze e alle inquietudini delle giovani generazioni, trasformandoli in brevi film sotto la guida di professionisti del settore. L’Italia è rappresentata da quattro cortometraggi che sono stati realizzati insieme a gruppi di studenti da Treviso, Trento, Reggio e Andria.

Le storie ideate dai ragazzi sono state realizzate con l’aiuto della troupe televisiva di Ciak Junior: a luglio vedremo i cortometraggi in onda su Canale 5. I 4 brevi film affrontano temi molto interessanti e legati, come sempre, all’attualità e al vissuto dei giovani interpreti.

"Trasparente è un colore" è il titolo del film realizzato con gli studenti del “Gruppo cinema” dell’I.C. Marco Emilio Lepido di Reggio.

La trama: un bullo crede di avere il controllo su tutta la sua scuola e impone ai compagni dei ruoli tramite un cappello magico: i “vice bulli” (che sono i suoi aiutanti), i “trasparenti” (che devono preparare la campagna pubblicitaria pro-bullo), i secchioni (che fanno i compiti al posto suo e gli suggeriscono le risposte durante le interrogazioni. A un certo punto due ragazze si ribellano, riescono a rubare il cappello magico e…