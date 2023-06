Inaugurata la pista Espansione Sud, la gestirà Correggio Hockey

Taglio del nastro per la pista Espansione Sud, struttura di proprietà pubblica ma gestita da Correggio Hockey. Tra i presenti Fabio Testi, neo sindaco di Correggio, con l’assessore allo sport Francesca Salsi e il presidente di Minimotor Andrea Franceschini (foto Gasparini). Minimotor e Waterproofing sono i protagonisti della partnership pubblico-privato, investimento di 40mila euro per la riqualificazione dell’area. "Bellissima iniziativa – ha detto il sindaco – che restituisce a Correggio una pista rigenerata e moderna. Sarà un punto d’incontro per l’intera città. Investiremo ancora nello sport: stiamo lavorando per gli Europei Under 17 di hockey pista (dal 27 agosto al 2 settembre, ndr) ed effettueremo investimenti al pala sport perché sia pronto per la manifestazione".