Incendio distrugge un container

I vigili del fuoco di Guastalla e di Sant’Ilario sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per domare un incendio divampato in un container utilizzato come deposito di materiale varie, in un campo agricolo alla periferia di Brescello. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, transitando dalla vicina Cispadana e dalla ex Statale della Cisa, hanno notato il denso fumo.

Sono subito arrivati i vigili del fuoco per mettere l’area in sicurezza, non sapendo con esattezza cosa vi fosse nel container. Sembra che contenesse alcuni piccoli attrezzi, materiale edile, oltre a oggetti in plastica, come evidenziato pure dall’odore che si avvertiva in modo chiaro nella zona in cui era divampato l’incendio. Sono stati mobilitati anche i carabinieri per poter effettuare accertamenti sulle possibili cause del rogo.