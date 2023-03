Incendio Poviglio, auto in fiamme in via Romana

L'auto in fiamme a Poviglio

Poviglio (Reggio Emilia), 18 marzo 2023 - I vigili del fuoco di Sant’Ilario sono intervenuti nella notte, verso le tre, per un incendio che ha interessato una vettura Citroen C3, che era in sosta nei pressi di un’abitazione di via Romana, alla periferia di Poviglio, sulla strada che collega a Brescello. Alla vista delle fiamme, alcuni residenti hanno dato l’allarme al centralino del 115, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco del distaccamento della val d’Enza. In breve tempo le fiamme sono state domate.

L’auto è risultata intestata a un cittadino di origine indiana, di 21 anni, abitante nel Cremonese. Rintracciato, il giovane ha riferito di aver prestato la vettura a un amico. Non sono stati rilevati elementi che possano far pensare a un gesto doloso. Sono comunque in corso accertamenti. Sul posto i carabinieri di Brescello e di Cadelbosco Sopra. Non risultano conseguenze alle persone e neppure ad altri veicoli o strutture nelle vicinanze.