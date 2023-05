Incidente a Rivalta Scontro fra due auto Un ferito all’ospedale Abbattuti due pali

Tanta paura ieri pomeriggio a Rivalta per un incidente. Erano circa le 15 quando una Renault Modus grigia e una Peugeot 307 station wagon blu elettrico si sono scontrate. La peggio è andata al conducente della prima, rimasto ferito e trasportato in ambulanza all’Arcispedale Santa Maria Nuova; fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, ma lo spavento è stato tanto. Praticamente illeso l’uomo al volante dell’altra vettura. Sul posto, oltre al personale medico sanitario del 118, sono intervenuti anche la polizia municipale del comando di via Brigata Reggio. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro e sono a caccia di testimoni. Qualcuno avrebbe riferito che sarebbe stata coinvolta anche una terza auto che però si sarebbe data alla fuga. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona; mentre sui conducenti delle vetture saranno sottoposti agli accertamenti di rito per individuare eventuali responsabilità.

La Modus, in una carambola impazzita, è terminata contro un palo e poi contro uno specchio verticale all’incrocio tra la curva che dalla chiesa di Rivalta porta all’imbocco verso Montecavolo. Le segnaletiche sono state completamente divelte. Il traffico a quell’ora è andato letteralmente in tilt sull’importante arteria viabilistica, per consentire la rimozione dei detriti e le opere di pulizia da parte dei tecnici comunali.