Si ribalta il 4x4 dei fratelli cacciatori: uno si salva, l’altro muore nell’auto

Reggio Emilia, 24 novembre 2023 – A bordo di una jeep, ieri due fratelli hanno trovato sulla loro strada un destino infausto. Il veicolo si è ribaltato lungo una carraia e lo schianto non ha lasciato alcuna possibilità al conducente, il primogenito, morto per schiacciamento. Illeso il fratello che che viaggiava seduto a fianco.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio della Polizia locale intervenuta assieme ai Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e al Soccorso Alpino sezione Monte Cusna, oltre ai sanitari della Croce Verde e l’automedica.

Vittima dell’incidente è Tiziano Bettuzzi di 70 anni, residente con il fratello Antonio, poco più giovane di lui, a Casa Perizzi di Castelnovo Monti.

Ad accorgersi dell’accaduto e a dare l’allarme è stato un camminatore che abita proprio vicino a Monchio (località dell’incidente nei pressi di Felina), il quale ieri pomeriggio facendo il solito percorso lungo una strada di campagna, ha notato il fuoristrada dei due fratelli ribaltato fuori carreggiata in un punto impervio.

L’allarme è stato dato immediatamente, ma non si conosce l’ora esatta dell’accaduto, dal momento che i due fratelli erano usciti di casa al mattino partendo con il fuoristrada da Casa Perizzi con l’intento di portare i cani a fare un giro, in quanto appassionati di caccia ma anche di tartufi.

Tiziano non lasciava mai solo il fratello Antonio, erano inseparabili e vivevano da soli. Il 70enne era rimasto vedovo due anni fa.

Dalle informazioni raccolte, pare che Tiziano alla guida del fuoristrada, abbia incontrato difficoltà nell’affrontare un tratto in salita a causa del fondo stradale bagnato.

Avrebbe perciò deciso di cambiare percorso e, innestata la marcia indietro su una strada insicura, sembra che abbia perso il controllo del mezzo.

Il fuoristrada si è ribaltato a valle provocandogli un trauma da schiacciamento risultatogli fatale, mentre il fratello Antonio, seduto nel sedile a lato, è miracolosamente rimasto illeso. Preoccupato e disorientato, ha atteso i soccorsi.

Allertata la centrale del 118, subito si sono recati a Monchio di Felina, nei pressi della carraia in cui si è ribaltato il fuoristrada dei fratelli Bettuzzi, i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, la squadra del Soccorso Alpino Monte Cusna, la Polizia locale, la Croce Verde e l’automendica di Castelnovo Monti, ma per Tiziano Bettuzzi non c’è stato nulla da fare, il medico del soccorso ha solo potuto constatare il decesso a seguito del trauma subito.

Non restava altro da fare e, a seguito dell’autorizzazione del Magistrato, è avvenuto il recupero del corpo della vittima da parte dei tecnici della stazione monte Cusna insieme ai Vigili del Fuoco di Castenuovo Monti. Il corpo del 70enne è stato successivamente consegnato alle Pompe funebri Mammi, che hanno provveduto al trasferimento all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Sul posto erano presenti la Pubblica di Castelnuovo Monti e la Polizia locale per i rilievi.