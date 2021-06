Reggio Emilia, 25 giugno 2021 - E' un pomeriggio drammatico sulle strade reggiane. A distanza di poco più di un'ora dall'incidente mortale a Quattro Castella, un altro schianto fatale, questa volta a Cavriago, con un altro centauro deceduto sul colpo. Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 16,15 lungo la strada provinciale 28, nell'incrocio con via Roncaglio, e ha coinvolto anche un furgone. A perdere la vita un 27enne, grave anche il conducente del furgone: un 31enne di Reggio Emilia.

Dal racconto di alcuni testimoni oculari, in attesa dei rilievi delle forze dell'ordine, il motociclista avrebbe superato una fila di macchine in direzione Barco, proprio mentre il furgoncino guidato da un uomo stava svoltando a sinistra verso via Roncaglio, in direzione opposta. L'impatto frontale è stato terrificante. La moto, una Suzuki, è entrata nel parabrezza del mezzo, accartocciandosi in un cumulo di rottami. Anche in questo caso, come a Quattro Castella, a nulla sono valsi i disperati tentativi degli operatori del 118 di salvare il centauro, deceduto sul colpo.