Reggio Emilia, 5 maggio 2021 - Non c'è pace sulle strade reggiane. Dopo l'incidente di ieri a San Maurizio, alle porte di Reggio Emilia, dove ha perso la vita il giovane Luigi Vista, un altro incidente dalle conseguenze fatali è accaduto questa mattina intorno alle 7.15 a Bagno, in provincia di Reggio, precisamente in via Lasagni, dove un'auto è uscita di strada, lasciando una persona esanime.

Notizia in aggiornamento