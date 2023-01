Incidente sul lavoro Reggio Emilia, precipita dal traliccio: operaio in rianimazione

Incidente sul lavoro, operaio in rianimazione

Reggio Emilia, 31 gennaio 2023 – Un operaio di 42 anni di origini tunisine è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo essere precipitato da un’altezza di circa 7-8 metri. Verso le 11,30, a Roncolo di Quattro Castella, il tecnico era salito su una scala per eseguire lavori di manutenzione ad un palo della telefonia. In base alle prime risultanze, il palo si sarebbe spezzato, travolgendo lo stesso operaio, immediato l’allarme. L’eliambulanza del 118 Emilia Ovest ha caricato l’infortunato e l’ha trasportato al Maggiore di Parma. Sul posto i carabinieri e la Medicina del lavoro dell’Ausl.