Incidenti a Reggio Emilia, grave 26enne ferito col monopattino. A Guastalla auto fuori strada

Reggio Emilia, 8 maggio 2023 – Diversi incidenti, con una decina di feriti, sulle strade reggiane tra sabato sera e ieri mattina. In alcuni casi sono stati necessari accertamenti specifici per verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti, dopo che sono emerse delle situazioni sospette. Come accaduto dopo un violento scontro tra due auto, l’altra sera verso le 22 in via Cattanea, alle porte del centro abitato di Reggiolo. Sono stati portati in ospedale un 40enne straniero (che appariva in stato di ebbrezza alcolica e non aveva la patente) e un uomo di 73 anni, residente a Novellara, che ha raccontato di essersi visto arrivare addosso l’altra vettura. Non risultano in pericolo di vita. Sul posto le ambulanze della Croce rossa di Reggiolo e Fabbrico, l’auto infermieristica, i vigili del fuoco, la polizia locale.

Piuttosto serie le condizioni di un giovane di 26 anni, caduto in monopattino in via Giovanni XXIII a Pontenovo di San Polo, l’altra sera verso le 20,30. E’ stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio.

Ieri mattina verso le sette una sbandata in auto si è verificata sull’argine del Po alle porte di Guastalla. La vettura ha tirato diritto all’altezza del ponte sul Po, finendo ribaltata oltre l’argine: feriti in modo non grave due giovani di origine nordafricana, raggiunti da ambulanza della Croce rossa locale, vigili del fuoco e polizia locale. Anche in questo caso le condizioni del conducente sono apparse sospette.

Verso le 4 della notte un’auto è finita fuori strada a Masone, in via Bacone, con una persona portata al Santa Maria Nuova con traumi di media gravità.

Simile incidente poco dopo le sei di ieri mattina a Reggio, località Buco del Signore, con un ferito non grave portato al pronto soccorso cittadino.