Schianti fra auto e sbandate sulle strade reggiane

Reggio Emilia, 7 maggio 2023 - Una lunga serie di incidenti si è verificata tra sabato sera e la mattinata di oggi sulle strade reggiane. Piuttosto serie le condizioni di un giovane di 26 anni, caduto in monopattino in via Giovanni XXIII a Pontenovo di San Polo, ieri sera verso le 20,30. E’ stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. In mattinata, sull’argine del Po alle porte di Guastalla, all’altezza del ponte per Dosolo, un’auto ha sbandato, finendo oltre l’argine e ribaltandosi in un campo. Sono rimasti feriti in modo non grave due giovani di origine nordafricana, raggiunti dall’ambulanza della Croce rossa locale per essere portati al vicino pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza, oltre alla polizia locale per i rilievi di legge. Due feriti pure in uno scontro tra auto nella tarda serata di ieri in via Cattanea, alle porte di Reggiolo. In ospedale un quarantenne straniero, oltre a un uomo di 73 anni, residente a Novellara. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Sul posto le ambulanze della Croce rossa di Reggiolo e Fabbrico, l’autoinfermieristica, i vigili del fuoco, la polizia locale. Verso le quattro auto fuori strada a Masone, in via Bacone, con una persona portata al Santa Maria Nuova con traumi di media gravità. Simile incidente poco dopo le sei a Reggio, in località Buco del Signore, con un ferito non grave portato al pronto soccorso cittadino.