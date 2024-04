Incontro del gruppo Controllo di vicinato

Si torna a parlare di sicurezza a San Giacomo di Guastalla, con un incontro del gruppo del Controllo di vicinato in programma stasera alle 21 nel salone parrocchiale della frazione. Insieme ai referenti del gruppo sono attesi anche i responsabili locali delle forze dell’ordine per fare il punto della situazione. Di recente sono stati diversi i furti e i reati in genere che sono stati segnalati a San Giacomo, in particolare ai danni di abitazioni. Situazione che ha fatto tornare apprensione e timori fra numerosi cittadini, particolarmente interessati al tema della sicurezza.