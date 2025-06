"Ingiusto per chi fa riciclo"

Andrea Madona si dice sorpreso del rincaro sulla della tassa sui rifiuti, vedendo anche lo storico della città del Tricolore: "Reggio ha ottenuto dei buoni risultati in termini di riciclaggio, mi domanda il perchè di questa scelta che sicuramente non aiuta la comunità".

Secondo l’uomo, la causa potrebbe essere ricondotta alle zone più critiche in cui la raccolta differenziata è meno rilevante: "Noi ci impegnamo molto sul riciclo, per stare attenti a buttare via tutto nei cassonetti corretti, ma magari paghiamo anche per chi non ha questa attenzione. Come succede in ogni città, ci sono zone che se ne fregano della raccolta. In ogni caso questo aumento non fa piacere a nessuno, soprattutto considerando la generale crescita del costo della vita".