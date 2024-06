InJob apre una sede in via Emilia

’InJob, recruitment company’ - parte di W-Group - specializzata in profili professionali, rafforza la sua presenza in Emilia-Romagna inaugurando il primo Career Center a Reggio in via Emilia Ospizio, 14. All’apertura hanno preso parte Federico Vione, Ceo di W-Group, Enrica Ronchi, Managing Director di inJob, Carlo De Paoli, Fondatore di inJob e Gabriella Scoleri, Area Manager inJob.

Fondata nel 2001 a Verona, inJob si distingue sul mercato delle agenzie per il lavoro per il suo alto posizionamento, che si traduce nell’abilità di selezionare personale qualificato nei settori e per i brand più rappresentativi del Made in Italy. Con una presenza capillare in Nord Italia, la Società ha somministrato, nel 2023, circa 6.500 profili: in Emilia-Romagna in particolare, le sue 5 sedi hanno somministrato oltre 1.000 profili a più di 200 aziende clienti, raggiungendo un fatturato di oltre 13 milioni di euro. Dati destinati a crescere ulteriormente nel 2024, anche grazie al nuovo centro di Reggio Emilia. "Grazie all’inaugurazione di oggi, consolidiamo la nostra presenza in Emilia-Romagna, entrando in una provincia e in un territorio, quello reggiano, ricco di realtà imprenditoriali dalle ampie potenzialità e stimoli. Nell’ultimo anno, abbiamo supportato più di 200 aziende emiliane a inserire in organico oltre 1.000 lavoratori di alto profilo, confermando così la nostra vocazione di Boutique d’eccellenza, capace di trovare le migliori soluzioni e opportunità, facendo vivere un’esperienza unica di qualità e cura. Auguro un buon lavoro a tutto il team di Reggio Emilia, guidato da Fabrizio Fontana" commenta Gabriella Scoleri, Area Manager inJob.