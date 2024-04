Interpump non si ferma più. Acquisita la società Alltube. Altro tassello nel Regno Unito

Interpump Group, si rafforza la presenza del gruppo nel settore dei tubi e raccordi con un ulteriore tassello nel Regno Unito. L’azienda, con sede a Sant’Ilario d’Enza, annuncia di aver acquisito, tramite la controllata inglese Interpump Hydraulics Ltd., il 100% del capitale della Società Alltube Engineering Ltd. operante nel settore dei tubi e dei raccordi.

Si tratta della acquisizione numero 100 da parte della società reggiana. Fondata nel 1986 e specializzata nella lavorazione di tubi rigidi e flessibili, con una pluriennale esperienza nel campo della progettazione e della produzione, Alltube offre servizi che includono piegatura, saldatura, brasatura, laminazione circolare, deformazione dei tubi, lavaggio, test di pressione e deformazione di estremità.

Nel precedente esercizio la società ha generato un fatturato attorno ai cinque milioni di euro, con un Ebitda margin di circa il 15 per cento e una cassa pari a circa un milione di euro. Il prezzo complessivo dell’operazione è stato pari a 2,3 milioni di euro.

L’ingresso del Gruppo nel settore tubi è datato 2013 con l’acquisizione di Imm Hydraulics, alla quale sono seguite nel 2016 le acquisizioni di Tubiflex e Tekno Tubi e nel 2017 quella GS-Hydro. Grazie ad Alltube, il Gruppo disporrà di una presenza importante per potenziare le attività nel territorio inglese.

Il dottor Fulvio Montipò, presidente di Interpump Group, sottolinea come "dopo l’operazione cinese nell’area del Food, un passo simile per il settore tubi nel Regno Unito: prosegue il processo di rafforzamento del reticolo di presenza del Gruppo, con l’estensione della gamma di prodotti in questa importante regione europea".