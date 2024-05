Interventi su viadotti e cavalcavia

La Provincia di Reggio inizierà la prossima settimana ben quattro interventi di manutenzione straordinaria su ponti, cavalcavia e viadotti tra l’Appennino e Guastalla.

In montagna si interverrà sul ponte della Sp 19 sul Secchia in località Quercioli - tra i comuni di Carpineti e Toano – e sul viadotto Cerredolo, a Baiso. L’importo dei lavori è rispettivamente di 800.000 e 450.000 euro, grazie anche a finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e trasporti attraverso il cosiddetto Decreto ponti del 29 maggio 2021 (Governo Draghi). Prevista l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico fino ad almeno il 31 maggio sul ponte Quercioli e fino al 17 maggio sul viadotto Cerredolo.

A Guastalla gli interventi di manutenzione straordinaria riguarderanno invece il cavalcavia sulla Sp 42 e il ponte sul canale irriguo della Bonifica Terre dei Gonzaga, entrambi in località San Giacomo e per un importo di 200.000 euro l’uno, anche in questo caso grazie a finanziamenti del Decreto Ponti. Data la non particolare complessità dei lavori, durante i cantieri non sono previste modifiche alla circolazione stradale.