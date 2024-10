"Inutile essere onesti con le donne". Si ride con l’ironia di Jacopo Fo

La nuova stagione del teatro Bismantova di Castelnovo Monti si apre con una anteprima, rappresentata da "Calzini sul comò. Ti amo ma non li trovo" con Jacopo Fo, stasera alle 18, per la regia di Eleonora Albanese. Il protagonista in scena giudica la rappresentazione come "uno spettacolo ottimista". "Ad esempio – spiega Fo – ho riscontrato miglioramenti drastici quando ho scoperto che è inutile essere sinceri, onesti e coerenti, trattare le donne da uomo a uomo. Se tu semplicemente non hai voglia di andare all’Ikea e glielo dici lei, semplicemente, ha una caduta del desiderio sessuale che supera la caduta del muro di Berlino. Se invece fai oscenamente finta di essere entusiasta dei tavolini di sequoia olandese daltonica, rifiniti con olio di coccinella australiana, lei poi ti fa il famoso…Sorriso Ikea. E vi posso giurare che è meglio della caduta del muro di Berlino. In tutti i sensi… Se invece le dico: "Sei ingrassata appena un pochino ma potresti fare un po’ di ginnastica e torni subito in forma" rischio di trasformarmi in un uomo finito. E gli amici del bar parleranno di me in passato…".