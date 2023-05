’Italia Loves Romagna’ Ecco gli artisti stellari per il concerto all’Arena

Quindici artisti stellari. Sono stati svelati i cantanti che sabato 24 giugno si esibiranno sul palco della Rcf Arena Campovolo per il concertone benefico "Italia Loves Romagna" per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione. A fare gli onori di casa non potevano mancare Luciano Ligabue e Zucchero Fornaciari. Con Sugar che ritornerà pochi giorni dopo la sua doppia data a Reggio (9 e 10 giugno). E poi la lunga lista continua con le più grandi cantautrici donne d’Italia, da Elisa a Laura Pausini fino a Giorgia e Fiorella Mannoia. Le quattro furono protagoniste qui anche la scorsa estate per il live "Una. Nessuna. Centomila" dedicato alla battaglia contro la violenza di genere davanti a centomila spettatori. Con loro c’era e ci sarà anche Emma Marrone. E poi i Negramaro con la voce potente, unica e inconfondibile di Giuliano Sangiorgi. Ma ce n’è per tutti i gusti musicali. I giovanissimi (e non solo) potranno apprezzare le note di Elodie e Madame (che si sono consacrate all’ultimo Festival di Sanremo), così come il rap irriverente di Salmo, l’indie pop di Tananai. E poi il baby prodigio Blanco che avrà l’occasione di rifarsi a Reggio dopo il festival cancellato proprio all’Arena. Infine, la nostalgia degli "anni d’oro del grande Real..." col mitico Max Pezzali. E l’intramontabile e infaticabile Gianni Morandi.

Un grande show di musica, ma soprattutto un unico obiettivo (come fu per Italia Loves Emilia nel 2012 pro terremotati): raccogliere fondi per aiutare la Romagna colpita dal dramma dell’alluvione. Le prevendite scattano da domani mattina alle 11 sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster. Dall’organizzazione fanno sapere che i prezzi dei biglietti si sapranno da domani.