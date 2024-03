Italia Viva, +Europa e Psi insieme: "Noi col centrosinistra? Vediamo..."

Un tridente ‘reggioeuropeo’. Viva, Più Europa e Partito Socialista Italiano correranno assieme alle prossime elezioni amministrative a Reggio. Un’alleanza "ispirata agli Stati Uniti d’Europa" – come la scritta sulla torta tagliata a tre mani dai rispettivi coordinatori Lorenzo Sassi (+Eu), Maura Manghi (Iv) e Daria De Luca (Psi) – e che per il momento ha più una vocazione per le Europee che per le comunali. Perché – fanno sapere dalla neonata intesa – solo "dopo Pasqua annunceremo se entreremo nella coalizione di centrosinistra (e quindi appoggiando il candidato sindaco Marco Massari, ndr) o se andare da soli". Un’eventualità quest’ultima che farebbe male al Pd e alla sua costellazione perché sarà una corsa alle urne in cui conteranno soprattutto le piccole percentuali.

In attesa di sciogliere le riserve, la lista unitaria è stata sancita domenica scorsa al circolo Orti Spallanzani da cui sono partiti i tavoli tematici per costruire insieme il programma elettorale sul quale lavorare. "Come cambiare il territorio e come concretizzare l’idea di una comunità che guardi al futuro con spirito di innovazione e condivida l’obiettivo del bene comune?", questa la macrodomanda per affrontare decoro urbano, viabilità, centro storico, trasporti pubblici, casa, diritti universali, welfare e cura delle persone, cultura e scuola, sport e giovani, commercio, industria e terziario, agricoltura, equilibrio ecologico e fragilità del territorio.

dan. p.