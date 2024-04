La banca: i metodi per accantonare il denaro e il significato di interessi e prestiti

Studiando storia, in particolare la borghesia nel medioevo, ci siamo imbattuti nella parola ‘interessi’.

Abbiamo approfondito questo argomento intervistando il papà di una nostra compagna che lavora in banca e con lui abbiamo approfondito alcune nostre curiosità.

Per economizzare è necessario rinunciare a qualcosa e bisogna darsi un obiettivo di risparmio per poter acquistare ciò che si desidera.

La banca aiuta di conseguenza e raccoglie i soldi delle famiglie che in parte investono in titoli oppure li utilizza per concedere prestiti o li lascia a disposizione nel conto per il prelievo.

Sono diversi i metodi per accantonare denaro per esempio il conto corrente, il libretto risparmi, i piani di accumulo oppure gli investimenti in titoli e polizze assicurative.

Non sapevamo che già in età da scuola elementare, intorno agli 8 anni, potesse essere possibile aprire un conto.

Per quanto riguarda gli interessi abbiamo compreso che sono il guadagno della banca e vengono calcolati secondo una formula matematica.

Era anche nostro interesse capire se la banca potesse prestare soldi e in quale misura.

Ci è stato spiegato che sicuramente effettua questo tipo di procedura e il massimo che può consentire varia in funzione della capacità di restituzione del prestito da parte del cliente e della durata del finanziamento.

Abbiamo anche chiesto quale percorso di studi possa oggi facilitare l’ingresso lavorativo in un istituto bancario e ci è stato detto che per questa professione, basata sul settore economico, studi che coinvolgono la finanza, il marketing e il diritto possono essere preferibili ma l’organizzazione, complessa e variegata, potrebbe accogliere persone con una formazione anche differente da quella prettamente economica.

Ogni giorno sentiamo parlare di andamento della borsa, di interessi, mutui e risparmi ma spesso non ne cogliamo il vero significato.

Sarebbe utile che ci venissero spiegati anche a scuola così, crescendo, potremmo avere più consapevolezza per i nostri investimenti.

Fabiana Falanga, Federica Spaggiari, Marco Santoro, Gabriele Castellucci, Aron Riccò I A

(Disegno di Anita Salami, Melissa Munari, Federica Falanga I A)