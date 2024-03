La caviglia di Weber è ok, il play sarà in campo. Palla a due alle 18,15, diretta anche su D-Max

La partita di domani tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Pallacanestro Reggiana (palla a due alle 18,15 alla Vitrifrigo Arena) sarà trasmessa in chiaro anche su D-Max oltre che come di consueto sulla piattaforma di streaming Dazn. I giocatori biancorossi si alleneranno oggi in tarda mattinata e poi partiranno per Pesaro nel pomeriggio dove andranno in ritiro prepartita per trovare la massima concentrazione. Weber ha recuperato dal problema alla caviglia e dovrebbe essere regolarmente in campo. Nel frattempo la Lega ha reso noti i nomi della terna arbitrale: si tratta di Paternicò, Borgo e Catani. In questi giorni Rimantas Kaukenas è in Italia, precisamente a Milano, dove ha incontrato anche capitan Nicolò Melli con cui ha fatto una foto ‘ricordo’ che ha pubblicato sui social ‘dedicandola’ a tutti gli amici reggiani. Effettivamente parliamo di una coppia che scalda i cuori del popolo biancorosso.