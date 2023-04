La cocaina nei tubi del water, straniero arrestato a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 14 aprile 2023 – Casolari in disuso utilizzati come giacigli di fortuna per senzatetto, ma anche come luogo per nascondere droga. Come dimostra l’operazione dei carabinieri di Reggio e Correggio, in un casolare di via dei Ronchi a Massenzatico, alle porte della città capoluogo, dove è stato rintracciato uno straniero di 23 anni, trovato in possesso di tre involucri di cocaina, già confezionate e pronte allo spaccio, nascosti nelle tubature del bagno, oltre a 515 euro ritenuti provento dello spaccio.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato il giovane, portato in carcere. E’ accaduto verso le 20 dell’altra sera, con il controllo nato dalla segnalazione di un cittadino, per la presenza sospetta di una persona nel casolare di via dei Ronchi. Nell’edificio c’erano anche un rotolo di cellophane trasparente e ritagli di buste in cellophane di colore bianco. E nelle condotte del water c’erano gli involucri con la droga, per un peso di circa 40 grammi. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Lo straniero, risultato disoccupato e nullatenente, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.