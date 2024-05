La comunità piange l’ingegnere Fausto Regnani, insegnante stimato: aveva 82 anni

Lutto in paese per la scomparsa a 82 anni dell’ingegner Fausto Regnani. Personaggio molto noto nel settore ceramico, per la gestione negli anni ’80 di un’azienda di impianti di depurazione del distretto e titolare di brevetti, a Scandiano Regnani era conosciuto come ’l’Ingegnere’, che fu anche un apprezzato insegnante di meccanica e fisica in diversi istituti professionali e tecnici della provincia. Poco più di un mese fa, per la Fiera di San Giuseppe, Regnani pianse la scomparsa del fratello Franco, bancario di lungo corso. Persona molto riservata e dedita alla famiglia, lascia la moglie Isa Sternieri, la figlia Francesca con Sandro, il figlio Flavio con Alison, Federico con Elena, la nipote Cecilia, la sorella Flavia. I funerali si svolgeranno domani muovendo alle 9.30 dall’obitorio dell’ospedale per la chiesa del centro. Oggi dalle 8 alle 20 si potrà fare una visita nella camera ardente del Magati.

gi. fi.