La fantasia al potere nella scuole d’infanzia. Domani sarà il giorno della narrazione delle storie

Le ‘storie in salita’: domani in tutte le scuole d’’infanzia e nidi dell’Unione dei Comuni d’Appennino, si svolge un evento dedicato all’ascolto della magia delle storie, per adulti e bambini. Saranno coinvolte le scuole d’infanzia e i nidi dell’Unione: a Carpineti con le scuole la "La mongolfiera" alle ore 16.30, "Amorotti Bazzani" e la scuola d’infanzia "Arcobaleno"; a Casina con la scuola d’infanzia "Fantamagia", scuola parrocchiale e nido "Sacro Cuore", scuola d’infanzia di Paullo, infine merenda insieme alle 18 nella biblioteca di Casina. Fantastici racconti di storie nelle scuole d’infanzia e nidi nel comune di Castelnovo Monti con serata in biblioteca. Alla scuola d’infanzia a Quara e alla primaria di Toano "Sogni e sognatori, albero dei racconti". In comune di Ventasso, alla scuola d’infanzia di Ramiseto, "Il barattolo di stelle nel nostro piccolo cielo"; spettacolo e racconti alla scuola d’infanzia di Busana, Collagna, Ligonchio, tre scuole unite sotto un unico sogno dalle 9.30 alle 12 alla Biblioteca comunale di Collagna; al micronido ‘Il Leprotto’ di Busana, "I Sogni Son Desideri", al micronido ‘Fiocco di Neve’ di Ramiseto "Blu come il colore dell’infinito dove non vedi la fine del cielo". A Vetto la scuola d’infanzia e nido ‘Il ciliegio’ con "Un racconto per sognare"; a Villa coinvolte la scuola d’infanzia di Case Bagatti, di Villa Minozzo e il nido ‘Abete Bianco’.

s.b.