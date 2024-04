‘La mafia spiegata ai ragazzi’. Lezione per sette classi di alunni

In sala Bruno Casini sette classi delle scuole medie di Arceto e di Scandiano nei giorni scorsi hanno preso parte all’iniziativa ‘La mafia spiegata ai ragazzi’. È stata promossa una lezione-spettacolo di e con l’attore e scrittore Alessandro Gallo e Illustrazioni live di Alessandro Donati. Un incontro certamente molto apprezzato dai tanti studenti presenti alla ‘lezione’ speciale. Hanno partecipato circa 150 ragazzi. L’amministrazione comunale scandianese ha espresso soddisfazione per l’evento organizzato: "È stata un’esperienza educativa – spiegano dal Comune di Scandiano – e coinvolgente che fa parte di ‘Noi Contro Le Mafie’, la rassegna di incontri, dibattiti, spettacoli e webinar che si propone di educare alla legalità adulti e ragazzi. Momenti fondamentali per sensibilizzare su un argomento così cruciale".