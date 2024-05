La missione dei Diavoli: far saltare il fortino del Viadana

Qualche numero dopo la vittoria del Valorugby al Mirabello sul Colorno, nei play-off.

I Diavoli affronteranno sabato a Viadana, allo stadio Zaffanella (ore 17, diretta Rai Sport e Dazn), quella che può essere considerata a tutti gli effetti una semifinale diretta.

Nell’altra semifinale si sfidano domenica le arci-rivali Rovigo e Petrarca.

La finale scudetto è in programma il 2 giugno, a Parma.

I biglietti per il match di Viadana (18/30 euro) sono prenotabili presso il club mantovano, via mail (segreteria@rugbyviadana1970.it) o telefono (0375 771216); quelli per la finale (5/15 euro più 1,5 euro di prevendita) sono disponibili sul sito mailticket.

Sia a Viadana sia a Rovigo sono attesi per queste semifinali più di tremila spettatori.

Dopo due giornate su tre la classifica dei play-off vede, nel girone A: Viadana 5 punti, Valorugby 4, Hbs Colorno 1.

Girone B: Petrarca Padova 5 punti, Rovigo 4, Mogliano 0.

Le graduatorie individuali mostrano Ledesma come miglior marcatore dei Diavoli, con 120 punti; Newton, acciaccato (sabato era porta-acqua per i compagni), gli ha ceduto il compito dei piazzati. Metamen: Silva ha segnato 7 mete, Favre 6, Ruaro, Lazzarin e Renton 4, Barnes 3; Schiabel Jr, Tavuyara, Resino, Colombo e Bertaccini 2; altri nove Diavoli hanno segnata una meta.

Il granata maggiormente presente in campo è Renton, con 1186’; dopo di lui Dell’Acqua, 1126’, e Paolucci, 1099’.

Favre è il pilone con il più alto “minutaggio” dell’intero torneo: 998’, in media 62’ per presenza.

Intanto la Federazione ha rinunciato a ridurre a otto squadre il massimo campionato.

Nel 2024/25 si tornerà a dieci squadre: cancellata la retrocessione di Lyons e Vicenza, il decimo club sarà una neo-promossa e cioè Torino, Verona, Prato o Lazio.

Under 18. I Diavoli jr continuano a guidare il campionato interregionale.

Hanno vinto a Firenze 33-0 e nelle prossime due domeniche ospiteranno le decisive sfide con Bologna e Pesaro.

Serie C. Nei quarti di piazzamento, il Rugby Guastalla ha vinto il derby del Crostolo: 26-17 sul Valorugby cadetto.

Estero. I rugbisti reggiani brillano anche all’estero.

David Odiete è in semifinale promozione nella terza categoria francese: sabato il suo Nizza sfiderà i parigini del Suresnes.

In Portogallo, Matteo Colli è in semifinale scudetto con il Benfica.

In Ungheria, Filippo Caminati (2 mete nell’ultima partita) è in finale: il 18 maggio i suoi Budapest Exiles contenderanno all’Esztergom lo scudetto magiaro.

Summer Camp! Per diventare i Farolini e i Bertaccini del futuro e soprattutto per divertirsi insieme ecco una nuova edizione del campo estivo Valorugby per bambini e bambine: l’esperienza è in programma alla Canalina, dal 10 giugno al 13 settembre.

Marco Ballabeni