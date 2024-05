La polizia locale dell’Unione dà le patenti da ’bravo ciclista’

Educazione stradale con la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per circa 500 bambini delle scuole primarie delle classi terza e quarta.

Da ieri, per poi continuare oggi e il 10, 16 e 17 maggio gli alunni saranno impegnati nella prova pratica al parco della Resistenza di Scandiano dove la polizia locale ha allestito un percorso da fare in bicicletta. Gli studenti sono chiamati a mettere in pratica le nozioni che hanno imparato in classe durante il corso di educazione stradale tenuto dagli agenti.

Al termine del percorso agli scolari è stata consegnata la patente del bravo ciclista in cui sono riportate le dieci regole da rispettare per la propria e altrui sicurezza. Oltre al percorso in bicicletta, ai bambini sono state presentate le attrezzature utilizzate dalla polizia locale durante i controlli stradali.

Nel periodo da gennaio a febbraio 2024 si sono tenute le lezioni in classe dove gli agenti hanno illustrato l’importanza del rispetto delle norme, la segnaletica stradale, i comportamenti da tenere in strada anche quando i bimbi sono in auto con i genitori.

L’attività teorica nei mesi scorsi ha riguardato dodici classi coinvolgendo circa 250 allievi che, con entusiasmo, hanno appreso le principali norme. Hanno instaurato un dialogo con gli operatori che hanno visto come persone amiche a cui rivolgersi in caso di necessità.

m. b.