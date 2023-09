La Signora Firmina di Correggio compie 108 anni e muore poche ore dopo

Si è spenta ieri mattina nel suo letto, alla casa di riposo Le Robinie di Correggio, il giorno dopo aver compiuto 108 anni di età. Una lunga esistenza per Firmina Fantini, vedova dal gennaio del 1945, quando il marito Afro Bellelli era rimasto vittima del crollo di un edificio in Germania, in cui era prigioniero di guerra dei tedeschi, durante la seconda guerra mondiale. Non si era più risposata. Aveva lavorato in agricoltura, per alcuni anni aveva gestito l’osteria Le Tre Spade in via Santa Maria a Correggio, poi l’attività di magliaia, casalinga… Ha vissuto un lungo periodo, dalla monarchia alla Repubblica, l’era di dieci Papi e tre epidemie: dalla Spagnola all’Asiatica, fino al Covid.

Era appassionata di lavoro a uncinetto e amava giocare alle carte, in particolare a pinnacolo e scala 40. Lascia il figlio Danilo, la nuora Anna, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgono stamattina alle 9,30 con una benedizione alla Casa albergo Le Robinie, prima del trasferimento del feretro al centro di cremazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.