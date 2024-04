La Unahotels U17 sogna il Tricolore

UNAHOTELS

114

LIVORNO

69

UNAHOTELS: Bardelli 2, Carboni 4, Deme 21, Fornasiero 8, Lusetti 14, Abreu 5, Hadhziev, Manfredotti A. 10, Manfredotti L. 25, Marras 7, Samb 14, Rinaldini 4. All. Consolini.

LIVORNO: Malloggi 2, Bicicchi 1, Bellomo 4, Pacitto 4, Deliallisi 5, Casini 8, Marinari 14, Lamperi 8, Preziuso, Tognoni 2, Garibotto 4, Madera 17. All. Barilla.

Parziali: 28-15, 56-28, 83-45.

Sogno tricolore. Con una grande prova di autorità l’Under 17 di coach Giordano Consolini supera, fra le mura amiche della Cherici, il Don Bosco Livorno e vince il girone interregionale, guadagnando l’accesso diretto alle finali nazionali di categoria che si disputeranno dal 20 al 26 maggio ad Agropoli, in provincia di Salerno. Pratica chiusa già dalle battute iniziali con Luca Manfredotti e Deme sugli scudi poi c’è gloria un po’ per tutti. Un successo che suggella un crescendo di performance per i baby biancorossi che, dopo una partenza a rilento nel girone, hanno infilato una serie di risultati utili, vincendo e convincendo. Una formazione della cantera biancorossa torna così alle finali nazionali di categoria dopo sei anni: l’ultima apparizione fu nel 2018 con la squadra dei 2000/2001 dove erano presenti, tra gli altri, Cipolla e Diouf.

c.c.