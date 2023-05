La Villa, scommessa vinta

Vanno all’asta i muri della vecchia osteria Olmi (Trattoria Pietranera), ma i "tortelli più buoni del mondo" ed altre eccellenti specialità sono in tavola a Vedriano, al Ristorante La Villa, collocato nella antica casa-torre ristrutturata. L’Ivg ha messo all’asta per 112mila e 500 euro il vecchio immobile dove dagli anni ’30 gli Olmi (Argentino e sua moglie Fortunata) gestivano ristorante, bar e negozio. Andato in pensione Lorenzo Grasselli e in piena pandemia, la società dei ristoratori Bruno Chiesi e Nicoletta Davoli (che non hanno nulla a che vedere con i proprietari dei muri dell’allora trattoria) ha deciso di scommettere su un nuovo ristorante, nella splendida corte (foto). Scommessa vinta, dato che l’upgrade del locale non solo ha fatto ritrovare ai precedenti clienti le eccellenze a cui erano abituati, ma ne ha attratti altri, contrIbuendo a rilanciare quel romantico angolo della zona canusina.

f.c.