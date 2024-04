Il Comune dimentica di transennare

Era accaduto nel 2022, mentre un anno fa si era intervenuti preventivamente con transenne per evitare il disagio. Ma l’altra mattina si è ripresentato il contrattempo legato alla mancata predisposizione da parte del Comune di un divieto di sosta temporaneo davanti al monumento dedicato agli ex internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale, in piazza Martiri Patrioti. E così, al passaggio del corteo con autorità e cittadini, l’omaggio al luogo simbolico è avvenuto con il monumento in parte coperto da auto in sosta proprio davanti.

Una situazione che non è passata inosservata, destando qualche presa di posizione per il mancato allestimento preventivo delle transenne che avrebbero permesso di rendere omaggio al monumento, "libero" alla vista di autorità e cittadini al passaggio del corteo del 25 Aprile.