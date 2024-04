La visita guidata al pianeta Terra

Oggi alle 11, 15 e 17,30 al teatro di Casalgrande va in scena "2071. Una visita guidata al pianeta Terra" di Duncan Macmillan e Chris Rapley, con Graziano Sirressi, regia di Angela Ruozzi. Uno spettacolo per porre l’attenzione sul tema del surriscaldamento globale e sulle strategie di mitigazione, Un percorso con installazioni interattive e scatti di fotografia naturalistica. La mostra-spettacolo pone l’attenzione sul tema del surriscaldamento globale unendo narrazione e fotografia, tra installazioni e raccolte di immagini sull’uomo e il suo habitat. Una guida accompagna gli spettatori. Il lavoro ripercorre la storia del surriscaldamento globale dalla sua scoperta all’attestazione scientifica, per mettere in evidenza le strategie di mitigazione e progetti di contrasto da divulgare come nuovo paradigma di felicità sostenibile.