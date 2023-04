L’addio dei compagni sulle Harley Davidson per l’ex assessore

Ieri pomeriggio si sono svolti a Baiso, con una grande partecipazione di gente, i funerali di Pier Luigi Benassi, deceduto prematuramente per una grave malattia, lasciando nel dolore la moglie Maura, il figlio Francesco, la figlia Valentina con Stefano, il fratello Emiliano, il nipote Riccardo. i Benassi, già assessore comunale, presidente per oltre 20 anni della Società Cooperativa Lavoro di Baiso, era molto attivo anche nel sociale e nel volontariato. Si deve a lui la costituzione della Pro loco.

Innamorato della sua Harley-Davidson, apparteneva con lo stesso sindaco Fabrizio Corti al gruppo motociclisti di Baiso che ieri hanno partecipato, commossi, al funerale accompagnandolo nell’ultimo viaggio. Proprio per ricordare l’amico hanno deciso di programmare una gita in moto dedicata a lui. Il sindaco Corti ha ricordato come Benassi fosse amato per le sue doti umane, aggiungendo: "Sentiremo molto la sua mancanza, Pier Luigi era presente in tutte le iniziative".

