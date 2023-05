Ladri di biciclette scatenati Furti e allarmi si moltiplicano

Il fenomeno dei furti di biciclette appare in crescita. E anche a Correggio la situazione sta assumendo proporzioni davvero evidenti, come dimostrano le segnalazioni dei cittadini e i continui appelli sui social locali con foto e notizie su bici rubate o rinvenute abbandonate, spesso con pezzi smontati e ridotte a rottami. Ma non ci sono solo furti.

Sempre più spesso accadono dei veri e propri "scambi", con il ladro che arriva con una bicicletta, solitamente di scarso valore economico, per poi andarsene via con un’altra del valore molto più elevato. Come accaduto lo scorso fine settimana a Correggio, in un edificio di via Prampolini, nel cuore di un popoloso quartiere residenziale. Come dimostrano le telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso l’intera scena, un giovane è entrato nella proprietà privata di un condominio. Si vede transitare, poi notare una bicicletta all’interno di un garage, tornare indietro, entrare nel cortile con una vecchia bicicletta da poche decine di euro.

Pochi istanti dopo, lo stesso giovane si nota uscire in sella a un’altra bici, stavolta del valore di almeno 500 euro, imboccando la strada da cui era arrivato, dileguandosi in pochi istanti. Il giovane ladro, forse sapendo che nella zona erano in funzione delle telecamere, ha agito con un cappuccio infilato sulla testa, evitando di mostrare il volto. Impossibile identificarlo in modo chiaro. Anche se potrebbe trattarsi di un individuo già ben noto alle forze dell’ordine, tanto da poter bastare qualche frame del video per poter risalire alla sua identità.

A Correggio, infatti, è noto che siano in azione da tempo alcuni individui dediti proprio ai furti di biciclette, che finiscono per alimentare il mercato clandestino attraverso la ricettazione oppure il mercato dei pezzi di ricambio, che spesso finiscono a parecchi chilometri di distanza, se non addirittura all’estero. Il video che riprende le fasi dello scambio-furto sono già state recuperate dalla persona derubata e fornite ai carabinieri di Correggio, inoltrando formale denuncia, per ora contro ignoti.

Antonio Lecci