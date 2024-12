Ladri di targhe d’auto in azione

Ladri di targhe in azione nella tarda serata di mercoledì a Rolo. Lo segnalano alcuni cittadini in zona via Cantonazzo, dove ignoti hanno danneggiato la recinzione di una casa per poi puntare alle targhe di auto in sosta. Sarebbero stati molto attenti a non far scattare l’allarme perimetrale attorno all’abitazione. Ai carabinieri sono stati descritti dai testimoni quattro individui incappucciati e vestiti di scuro, che avrebbero saltato un fosso per fuggire nei campi, probabilmente per poi raggiungere un’auto che li attendeva nei paraggi. Non si esclude che siano state rubate targhe da utilizzare poi su altre vetture destinate a ladri per spostamenti per mettere a segno dei furti.