Ladri nella scuola: rubate le grondaie in rame

Ladri in azione alle scuole medie di Castellarano: rubate le grondaie in rame per un danno di circa 5mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì. Episodi simili, di furti di grondaie, si sono purtroppo già verificati nel passato in altri comuni della nostra provincia. Stavolta i malintenzionati hanno preso di mira la scuola secondaria di primo grado del comune del comprensorio ceramico reggiano, frequentata da molti studenti. Il raid è stato scoperto giovedì mattina. "Rubare a scuola è certamente un fatto molto grave perché è un luogo di tutti e in cui si investe per il futuro dei nostri giovani – dice amareggiato Paolo Iotti, assessore comunale alla scuola e sicurezza nonché insegnante di inglese alle elementari –. Le grondaie, dopo il furto avvenuto l’altra notte, sono state subito sostituite dagli operai del Comune di Castellarano. Tutto è stato già pertanto ripristinato. Ovviamente condanniamo questo gesto". La notizia del furto si è rapidamente diffusa in questi giorni tra gli studenti, le famiglie dei ragazzi e il personale scolastico. Nell’area sono attive le telecamere per garantire una maggiore sicurezza. I responsabili, probabilmente, sono stati ripresi durante l’incursione. "Nell’area scolastica – sottolinea l’assessore Iotti – sono state montate le telecamere. Funzionano. Le immagini saranno visionate. Nella giornata di giovedì sono stati informati i carabinieri ed è stata formalizzata, da parte della scuola, la denuncia". I militari dell’Arma hanno iniziato le relative indagini per cercare d’individuare gli autori del furto. "Hanno preso delle grondaie in rame – spiega Iotti –. Secondo una prima quantificazione, è stato causato un danno complessivo di 5mila euro compreso anche l’intervento di riparazione eseguito dal personale del Comune. Siamo dispiaciuti per quello che è successo. Sono fiducioso del lavoro delle forze dell’ordine. Sono stati pure informati il sindaco Giorgio Zanni e gli altri componenti della giunta comunale di Castellarano". Continuano dunque i furti nel comprensorio ceramico reggiano. Negli ultimi mesi sono molte le segnalazioni per raid compiuti nelle abitazioni, ma anche all’interno delle attività commerciali, spesso ‘visitate’ durante la chiusura e l’assenza dei gestori, preoccupati per queste situazioni.

Matteo Barca