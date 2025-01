L’Aluart fa i fuochi d’artificio

Inizio d’anno con il botto per l’Aluart Scandiano (12) che chiude nel migliore dei modi il girone d’andata imponendosi, in casa, contro Rimini (18) al termine di una gara in altalena. Dopo un avvio di marca romagnola (16-20 al 10’), le biancoblù piazzano un parziale di 25-9 nel secondo quarto; nella ripresa, però, Rimini reagisce e firma il controsorpasso (48-50 al 30’) ma Scandiano inaugura l’ultimo quarto di gara con un 12-0 propiziato dalla top-scorer Delia Capelli e vince per 67-61, rintuzzando i tentativi di rimonta ospita nel finale.

Aluart Scandiano: Fedolfi ne, Soncini, Bini 2, Marino 12, Meglioli A. 7, Capelli 18, Pellacani 4, Brevini, Todisco 5, Castagnetti 5, Meglioli E. 14. All. Cavalcabue.

Tutto facile per la Chemco Puianello (24) che sbanca il parquet del fanalino di coda Basket Rosa Forlì, ancora a secco di vittorie, con un perentorio 41-101. Partita in ghiaccio già all’intervallo (19-50 al 20’) e così coach Giroldi può dare spazio a tutte le effettive che distribuiscono bene i punti.

Chemco Puianello: Olajide 20, Bevolo 9, Manzini 7, Luppi 3, Corradini 2, Dettori 19, Dzinic 10, Gatti 7, Boiardi 7, Ivaniuk 17. All. Giroldi.

Cesare Corbelli