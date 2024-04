L’Ama si deve arrendere in casa. La Rubierese detta legge a Ravenna

Nei campionati di volley, ancora una buona giornata per le reggiane che tra le cinque squadre di Serie B contano quattro vittorie e una sconfitta.

In Serie B maschile si ferma l’Ama San Martino, costretta alla resa casalinga dalla forte Villa d’Oro Modena: 1-3 (25-22 21-25 23-25 13-25) con tre set ben combattuti. Ghilotti 14 punti, Ghelfi 13.

Ora l’Ama è sesta.

"Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, la Villa è una squadra d’esperienza che lotta per il primo posto - commenta il coach Fabio Cervi - noi venivamo da una settimana di allenamenti discontinua a causa di alcune assenze. Abbiamo pagato qualche errore di troppo, ma dall’altra parte della rete si sono confermati potenti in attacco". B1. Vittoria netta per la Giusto Spirito Rubierese che s’impone in trasferta alla Mosaico Ravenna 3 a 0 (19, 22, 18) con 13 punti di Mescoli e 12 di Bianchini. Fatro Ozzano-Tirabassi & Vezzali 0-3 (22, 23, 23), al termine di una gara tirata con le reggiane più attente nelle fasi decisive. Rubiera sempre seconda in lizza per i play-off, Campagnola sesta.

B2. E chi la ferma più? La Fos Wimore Cvr, 26 punti nelle ultime dieci gare, vince in casa della CNC Arezzo per 3 a 1 (25-20 25-16 23-25 25-23).

Fa molto bene anche l’Arbor Interclays: a Calenzano, Emmegel-Arbor 2-3 (25-15 25-21 18-25 17-25 10-15), grande rimonta dopo i due set iniziali persi. 24 i punti di Bigi, 23 Macchetta. L’Arbor è quinta, il Cvr sesto.

C maschile. San Benedetto-Ama San Martino 1-3 (22-25 22-25 25-17 21-25), Everton-Vigili del fuoco Marconi 1-3 (19-25 27-25 17-25 23-25). I Vigili sono primi, in attesa dei play-off.

C femminile. Cus Parma-Energee3 Giovolley 3-1 (25-15 21-25 25-15 25-14), Everton-Vap Pc 3-1 (20-25 25-22 25-22 25-17), Jovi-Rivergaro 1-3 (25-16 27-29 18-25 15-25). Nel girone B, Ama San Martino-Reggio Revisioni Rubierese 3–0 (28, 23, 19), Ama sempre capolista e già ai play-off. Serie D maschile. Libertas Pc-Pieve 3-0 (19, 20, 16), Piace Volley Pc-Volley Tricolore 1-3 (22-25 15-25 25-18 24-26), Naytes Vaneton Interclays-Scandiano 0-3 (14, 23, 23).

Scandiano secondo, praticamente ai play-off. Nel girone B, Soliera-B.R.V. Almet 2-3 (23-25 26-24 22-25 25-21 12-15). L’Almet è quinta. Tra le ragazze, girone A: Sangio Podenzano-L’Arena 1-3 (27-29 25-13 22-25 22-25), Fortlan Dibi-Montebello 3-2 (25-20 25-21 15-25 25-27 15-7), Rpf-Vaneton Limpia 0-3 (15, 23, 20). Fortlan quinta a -2 dalla seconda.

Nel girone B, 4 Ville-Ama San Martino 3-2 (26-24 25-23 20-25 19-25 15-13), Invicta Modena-Renusi Fabbrico 3-2 (17-25 25-23 27-25 23-25 17-15), Maranello-Saturno Guastalla 2-3 (22-25 26-24 25-14 20-25, 15-17), Poliespanse Correggio-Everton 3-0 (11, 15, 17). Correggio seconda, Guastalla terza.

Claudio Lavaggi