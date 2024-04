Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma lo spettacolo ’L’amore a Notre-Dame’ della compagnia "Fatti d’Arte", con la regia di Marco Turano e la partecipazione del corpo di ballo della scuola "Movimento Unico" di Modena e della scuola di danza Backstage, con il ricavato a favore del Grade onlus. In scena c’è la storia di Quasimodo, Esmeralda, Febo, Fiordaliso, resi noti dal racconto di Notre Dame. Quasimodo, costretto dalla sua bruttezza a guardare il mondo dall’alto di una torre, un giorno si innamora perdutamente di Esmeralda…

Sempre stasera alle 21, al teatro Metropolis di Bibbiano, va in scena la Blue Academy di Milano con "Life is a Musical, un musical improvvisato basato sulla vostra vita", in collaborazione con Didinò Improvvisazione Olistica.