L’antropologa culturale. Elisabetta Moro al ’Martedì della Luc’

Proseguono i Martedì della Luc con un nuovo appuntamento, alle 17,30 in Aula Magna di palazzo Dossetti, dal titolo ‘Le Sirene, ovvero la seduzione dall’antichità a oggi’.

A parlarne sarà l’antropologa culturale Elisabetta Moro, in dialogo con il giornalista Marino Niola, accompagnati dalle letture di Maria Antonietta Centoducati e Franco Ferrari. Donne dal corpo ibrido – metà umano metà animale – in un’endiadi di perturbante bellezza, misterioso come il loro canto melodioso e ipnotico, che da tremila anni occupano il nostro immaginario e inconscio collettivo, passando da un genere all’altro, dall’oralità alla scrittura, dalla poesia alla pittura, dal cinema alla televisione, come dimostrano i classici antichi (Omero, Ovidio) e i moderni (Andersen, Joyce, Kafka e Bachmann).

l.m.f.