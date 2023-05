Le borracce convengono rispetto alla plastica Durano tanto, mantengono la temperatura e la bontà

Le borracce oggi sono diventate un accessorio irrinunciabile per ogni studente. Ma le conosciamo veramente? Come per ogni cosa ci sono punti a favore e a sfavore, ma alla fine la bilancia pende decisamente dalla loro parte. Per esempio, nonostante la possibilità di riempirle e riempirle ancora, hanno un prezzo davvero elevato se confrontate con delle semplici bottigliette d’acqua, essendo almeno 10 volte più care. Se però pensiamo al numero di bottigliette da comprare in un intero anno scolastico, la borraccia è senz’altro la scelta più conveniente ed economica, anche perché solitamente viene riempita con l’acqua di rubinetto, che è potabile, sicura e controllata. Consideriamo inoltre che per produrre una bottiglia di plastica da 1 litro vengono impiegati 4,5 litri d’acqua, uno spreco notevole. Per di più bisogna riconoscere che le borracce sono generalmente più resistenti ed evitano allagamenti negli zaini, anche se ciò comporta un peso maggiore, che in alcuni casi può raggiungere i 300 grammi. Inoltre mantengono la temperatura del contenuto costante per lungo tempo, soprattutto se ci si assicura che le borracce siano di qualità, ovvero in acciaio inox con rivestimento ceramico: questo consente anche di non alterare il sapore delle bibite preferite. Uno dei principali pregi delle borracce è senz’altro la loro ecosostenibilità: si possono riutilizzare fino alla loro rottura, quando potranno essere riciclate, e riducono il problema delle microplastiche nell’ambiente. Come resistere infine al loro fascino? Ormai ne esistono di ogni colore, forma, brand, persino aroma. Insomma, se ci si ricorda di lavarle spesso e con cura per evitare il proliferare di alghe, funghi, muffe e batteri e se si scelgono con attenzione, le borracce permetteranno di avere sempre con sé le bevande alla temperatura giusta mentre si contribuisce a salvare il pianeta essendo anche alla moda. Il top.

Classi II A e II D, Immagine

di Federico Burini II D