Le note di Fogliaro e Mastropietro

Stasera alle 21 nella chiesa di San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio a Reggio, la rassegna "Soli Deo Gloria" propone il concerto per chitarre con Saverio Fogliaro e Deniz Mastropietro, con brani di Mario Castelnovo-Tedesco, Dusan Bogdanovic, Goffredo Petrassi, Malcom Arnold. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Fogliaro ha inziato a studiare chitarra a 11 anni, frequentando poi i corsi al Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, sua cittadina di origine. Si è diplomato nel 2022 presso il conservatorio "Arrigo Boito" di Parma. Deniz Mastropietro è cresciuto in una famiglia di musicisti, iniziando a studiare chitarra classica già a sei anni di età con il padre Carlo. Ha studiato al liceo "Aldo Moro" di Reggio, partecipando pure al percorso accademico Afam, entrando nella classe di chitarra di Massimo Felici al conservatorio di Parma.