Le ’Ore d’Argento’ del centro storico. Mostra di Giovanni ‘Adam’ Speziale

Una prima volta, che si traduce in una prima esposizione, nata dalla volontà del laboratorio Photohouse di via Giorgione 2/F a Reggio di creare uno spazio all’interno del laboratorio stesso per dare visibilità a fotografi del territorio e valorizzarne le opere. ‘Ore d’Argento - Esagono’ sarà la prima mostra a inaugurare il progetto espositivo ed è frutto della collaborazione tra il fotografo Giovanni ‘Adam’ Speziale e lo stampatore Andrea Roberto Chiavolelli, titolare del laboratorio fotografico, che hanno voluto omaggiare il territorio e nello specifico il centro di Reggio Emilia con una narrazione fotografica attuale, attraverso una serie di fotografie argentiche, caratterizzate da un’impronta atavica grazie alle atmosfere tipiche delle pellicole ai sali d’argento in bianco e nero, sapientemente usate dall’autore. Si tratta inoltre della prima mostra personale del fotografo Giovanni Adam Speziale, autore di grandi opere di reportage non solo sul centro di Reggio, realizzate grazie alla profonda conoscenza del linguaggio fotografico. Le foto, stampate su carta Fine-Art Canson Baryta Photographique II e corredate di cornice con passepartout, saranno disponibili all’acquisto per il periodo natalizio e tutta la durata dell’esposizione. Orari: fino al 31 gennaio 2025 negli orari di apertura del laboratorio.

l.m.f.